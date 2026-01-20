Tres crisis, Nacionalismo, Neoliberalismo y Era Tecnoeconómica

En está emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo conversa con el doctor José Ramón López-Portillo Romano sobre su libro, Tres crisis. Le economía mexicana no crece casi nada desde la crisis de 1982 por más esfuerzos o cambios que se han hecho.

Rusia e Irán a pesar de haber tenido guerras, han crecido más que nosotros.

López Portillo argumenta en su libro que hemos tenido 3 crisis sucesivas, la crisis de los 80’s, el Neoliberalismo que generó otro tipo de crisis y estamos viviendo otra profunda crisis porque hay un cambio de modelo.

La era Tecnoeconómica es una crisis global en donde está inserta la 4T, por la que estamos creciendo aún menos que antes. Hay un cambio exponencial en todos los campos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El mundo se está dividiendo, los países y sociedades que gobiernan la supremacía económica compiten entre ellos. El gran cambio es el tecnofeudalismo, término que nos explica que mientras crecen las grandes corporaciones su capacidad de generación de nuevas tecnologías es tanta que las pequeñas no pueden competir contra ellas.

La concentración del poder político, tecnológico y de comunicación. En resumen, dice López Portillo, México no está haciendo nada para aprovechar las ventajas competitivas y las comparativas se nos van a ir agotando porque México no ha tenido una política industrial ni de investigación y desarrollo.

En el segundo bloque platican sobre que México ha fallado en ver los grandes cambios globales y en actuar en consecuencia previendo las crisis. Eso ha pasado en las anteriores crisis. En la crisis del 82 no se anticiparon esos cambios, cayó el precio del petróleo, subieron las tazas de interés, etc.

En el Neoliberalismo el TLC aportó un ancla para el crecimiento económico, sin una política industrial ni tecnológica.

López Portillo explica 3 de los grandes riesgos de la IA, el primero: que las máquinas se salgan de control.Otro es el uso de estas tecnologías con bienes malignos y el impacto socioeconómico.

Lo benéfico es que México tiene la enorme capacidad de utilizar esas tecnologías para potenciarse como una de las economías con más esperanza pero depende de una nueva gobernanza.

