Maduro capturado: ¿Venezuela será libre o todo seguirá igual?

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por una fuerza armada de Estados Unidos, Venezuela entra en uno de los momentos más inciertos de su historia reciente. Aunque el presidente ha sido detenido, Washington decide mantener intacta la estructura de poder que él mismo construyó. ¿Estamos ante un verdadero cambio o solo frente a una transición controlada?

La intervención militar provoca reacciones inmediatas en América Latina. Mandatarios de la región, entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alzan la voz en protesta. Mientras tanto, surgen preguntas incómodas: ¿Maduro fue realmente un gobernante elegido democráticamente?, ¿qué significa hoy vivir en Venezuela?, ¿existe una alternativa real al régimen?

Donald Trump minimiza la capacidad de María Corina Machado y Edmundo González para asumir el control del país, mientras millones de venezolanos siguen atrapados entre la esperanza y el escepticismo. En este video analizamos los escenarios políticos, económicos y sociales que se abren tras la caída de Maduro y respondemos la pregunta clave: ¿veremos una Venezuela libre en los próximos años… o el cambio volverá a ser una promesa vacía?

