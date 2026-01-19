María Corina, Trump y la reforma electoral: poder, intereses y contradicciones

Desde “La de 8” en ADN Noticias, Eduardo Ruiz-Healy y Horacio Villalobos analizan el acontecer mundial y nacional con su estilo directo y sin concesiones. La conversación arranca con el polémico reconocimiento a María Corina Machado, su visita a Washington, la reacción de Donald Trump y la controversia en torno al Premio Nobel, desatando un debate sobre intervencionismo, pragmatismo político y los riesgos de repetir viejos errores históricos en América Latina.

El diálogo también se adentra en la reforma electoral en México: una iniciativa que domina titulares y columnas, pero que parece estar lejos de las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía. ¿Importa más la democracia o la seguridad y el bienestar económico? Entre encuestas, medios, plurinominales y partidos políticos, la charla deja al descubierto el divorcio entre la clase política, los analistas y lo que realmente inquieta a la gente. Una discusión intensa sobre poder, narrativa y realidad.

