Justicia que escucha: disciplina judicial, género y confianza ciudadana

En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, sobre los nuevos retos de la justicia en México desde una mirada social, cercana y con enfoque de género. Con más de cuatro décadas de trayectoria en el Poder Judicial, Celia Maya explica el papel clave de este nuevo órgano encargado de vigilar, evaluar y sancionar la actuación de juezas, jueces, magistradas, magistrados e incluso ministras y ministros, con el objetivo de recuperar y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

La charla aborda temas fundamentales como los medios alternos de solución de conflictos, la evaluación cualitativa del desempeño judicial, la atención directa a las personas y la regionalización de la justicia para acercarla a todo el país. Lejos de una lógica punitiva, la disciplina judicial se plantea como una herramienta de prevención, mediación y garantía de que cada decisión contribuya a la justicia social y al respeto de los derechos humanos. Además, Celia Maya comparte los avances y expectativas rumbo a su primer informe de actividades, subrayando que esta nueva etapa del Poder Judicial apuesta por una justicia más humana, accesible y transparente.

