Congreso en movimiento: Reformas, T-MEC y ajustes fiscales rumbo al nuevo periodo legislativo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebra su segunda sesión del año y perfila la agenda que marcará el próximo periodo ordinario, que inicia el 1 de febrero. En entrevistas clave, legisladores del PRI y del PAN analizan la posible reforma electoral y la urgencia de una negociación del T-MEC que beneficie a la economía nacional, mientras Alicia Salgado detalla los ajustes fiscales del Ejecutivo tras las demandas del sector empresarial. Un primer vistazo a las decisiones que vienen.

