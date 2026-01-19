Cómo mentir en internet: El lenguaje detrás de la desinformación

¿Se puede aprender a detectar una mentira solo analizando el lenguaje? Adrián Chávez lo cree, y por eso tituló su libro Cómo mentir en internet: una provocación cargada de humor, ironía y divulgación lingüística. En esta conversación hablamos sobre los mecanismos que sostienen las noticias falsas, las teorías conspirativas y las pseudociencias, y cómo entenderlos puede ayudarnos a desarrollar una verdadera “inmunización cognitiva” frente a la desinformación en línea.

Chávez defiende una visión horizontal del lenguaje, cuestiona las jerarquías impuestas por profesiones como el derecho o la medicina y explica por qué las abreviaturas, los memes y los mensajes de texto no están “matando” al idioma, sino adaptándolo a nuevos contextos. También reflexiona sobre lo que implica convertirse en un influencer lingüístico, el costo personal que conlleva y la importancia de construir una autoestima lingüística lejos del normativismo. Un diálogo clave para entender cómo hablamos, cómo nos engañan y cómo podemos aprender a no caer.

