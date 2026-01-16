Diálogo, inversión y los retos económicos de México rumbo a 2026

En esta emisión de La Billetera, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, analiza el papel del diálogo entre gobierno y empresas como motor del crecimiento económico. La conversación aborda los desafíos de 2026, desde la necesidad de impulsar proyectos estratégicos de inversión y transitar hacia una economía circular con conciencia empresarial, hasta el fortalecimiento de las MiPyMEs, verdadero corazón de la economía nacional. Además, pone sobre la mesa un tema clave que frena el desarrollo: la inseguridad y el crecimiento de la extorsión, un obstáculo que exige no solo leyes, sino participación activa de la sociedad para construir un entorno de mayor certidumbre, justicia y paz.

