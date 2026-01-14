México y Estados Unidos ante un nuevo orden de poder | La Entrevista con Sarmiento

En esta conversación, Rafael Fernández de Castro analiza el profundo giro en la política de Estados Unidos: una nueva doctrina de seguridad basada en la “paz a través de la fuerza”, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y el repliegue del liderazgo global de Washington. El diálogo aborda cómo este cambio redefine la relación con México, coloca a América Latina como prioridad estratégica y se desarrolla en un contexto internacional cada vez más incierto y violento. Desde la figura de Donald Trump y la politización de la justicia estadounidense hasta el caso de Nicolás Maduro, se exploran las consecuencias políticas, jurídicas y diplomáticas que estas decisiones tendrán para Venezuela y para toda la región.

