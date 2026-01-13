Justicia con perspectiva de género: método, conciencia y democracia | Su voz, su tiempo

En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett entrevistó a Mayra González, Magistrada de Circuito de la Ciudad de México, sobre la justicia con perspectiva de género como una metodología indispensable en la impartición de justicia.

A través de casos reales, la magistrada explicó la importancia de identificar asimetrías de poder, colocar a las víctimas en el centro y analizar la violencia desde una visión multidisciplinaria que integra el derecho, la psicología y las neurociencias. La conversación subrayó que sin perspectiva de género no hay justicia plena ni democracia sustantiva.

Mayra González Solís, Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana.

Tiene una Maestría en Filosofía y una segunda maestría en Derechos Humanos y Democracia.

Cuenta también con Especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. También es licenciada en Psicología con Maestría en Neuropsicología Clínica.

Ha desempeñado su labor profesional durante 30 años dentro del Poder Judicial de la Federación como juzgadora federal, en las categorías de Jueza de Distrito y actualmente como Magistrada del Vigésimo Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México.