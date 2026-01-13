El complicado entorno internacional, de Venezuela a Irán | Primer Círculo

En esta emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles conversan con la internacionalista Brenda Estefan. Estefan nos hace un marco histórico a partir de la fundación de la ONU, después del fin de la Segunda Guerra Mundial para comprender la intervención.

Cómo a partir del 2001, China se vuelve un rival de los EEUU. Comentan que en el primer mandato de Trump, estaba un poco maniatado por las instituciones y como en este nuevo mandato regresa con una lógica de poder crudo, su gobierno se vuelve un acelerador de la lucha económica, que considera el acceso del mercado estadounidense como un activo geopolítico al igual que la IA que también le da una ventaja contra sus adversarios.

Los aranceles son un instrumento de poder, dice Estefan. Hablan sobre las protestas de Irán y como su moneda ha bajado 40% su valor y esta es la primera vez que un presidente estadounidense amenaza a Irán por motivos internos.

Hablan también sobre el tema de Groenlandia, Trump dice muy claro que no entiende porque no es de ellos ese territorio.

Comentan que EEUU continuamente ha intervenido diferentes países de Latinoamérica. El primer socio comercial de Latinoamérica es China desde hace unos 20 años. 500 mil millones de dólares es el comercio entre América Latina y China.

Trump quiere que los gobiernos de América Latina tengan afinidad con su proyecto. La salida de EEUU de 60 organismos que giraban alrededor de la ONU, es otro gran golpe, Trump no toma en cuenta que estas instituciones eran medulares para la salud o el cambio climático, se va solo contra los costos.

Puede ser que China rescate sobre todo las que tienen que ver con el cambio climático, porque China es el mayor productor de vehículos eléctricos y paneles solares.

China tiene una visión más comercial que imperialista. El equilibrio en las relaciones México-EEUU es complejo, va a haber mucha presión desde la estrategia de la Casa Blanca, hace falta una señal política de que van a acabar con los carteles mexicanos.

