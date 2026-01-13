Colibríes: el latido invisible de la naturaleza | No hay lugar común

En esta emisión, la bióloga María del Coro Arizmendi, conversa sobre los colibríes. Explica las características biológicas y evolutivas que hacen únicos a los colibríes, como su tamaño, forma de vuelo, metabolismo acelerado y su papel esencial como polinizadores en los ecosistemas de América. Detalla su alimentación basada principalmente en néctar, su alta demanda energética y las capacidades cognitivas y musculares que les permiten volar en todas direcciones y a gran velocidad.

También se analizan los riesgos que enfrentan varias especies de colibríes en México debido a la pérdida de hábitat, destacando casos de endemismo extremo que los hacen vulnerables a la urbanización. En este contexto, se explica la importancia de la conservación y la creación de jardines y hábitats artificiales para polinizadores, iniciativa impulsada desde la UNAM y en colaboración internacional. Finalmente, aborda aspectos de su reproducción, comportamiento y una explicación biológica del simbolismo cultural del colibrí y su relación con la idea de la comunicación con los muertos, vinculada al fenómeno de su torpor nocturno.

