Trump, Venezuela y el mundo al borde del berrinche | La de 8

Eduardo Ruiz- Healy y Horacio Villalobos analizan una semana marcada por un acontecimiento que sacudió la política internacional: la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y las profundas contradicciones que deja a su paso. Entre la caída de un dictador señalado por corrupción, represión y saqueo, y la preocupación por la violación de soberanías nacionales, la conversación avanza entre sentimientos encontrados, dudas éticas y escenarios inciertos. El diálogo recorre el papel de Donald Trump como actor impredecible, sus verdaderas motivaciones económicas —con el petróleo venezolano en el centro— y las implicaciones para América Latina, especialmente para México y Colombia. Un intercambio directo, crítico y sin concesiones sobre poder, democracia, intereses geopolíticos y un año que arranca turbulento, como una telenovela violenta donde nadie sabe aún cómo terminará.