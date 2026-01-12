La Comisión Permanente del Congreso de la Unión retomó sus trabajos este año

Adriana Sarur entrevista a la diputada federal de Morena estado de Jalisco, Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, sobre los logros de la presente Legislatura y los retos para el periodo que inicia en febrero próximo.

Víctor Sánchez Baños entrevista al diputado local de Morena en el Congreso del Estado de México, Carlos Zurita, sobre la importancia de que el estado no deje a su suerte a las juventudes y apostarle a la política de acompañamiento para que continúen con sus estudios y desarrollo social y productivo.

Alicia Salgado destaca la importancia de los desafíos en materia económica y financiera que enfrentará el país este año, una vez que pueda concretarse la ratificación del TMEC con Estados Unidos y Canadá.