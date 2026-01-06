Fronteras, demografía y poder | Primer Círculo

En esta emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles conversan con el especialista en migración, Tonatiuh Guillén sobre las diferentes migraciones mundiales.

El mundo atraviesa un giro demográfico: en los años 60 la población global crecía cerca de 2% anual y hoy el crecimiento mundial es menor a 1%. Naciones Unidas dice que 281 millones de personas viven fuera de su país, apenas 3.6% de la población mundial, mientras 96.4% se queda en su país de origen.

Cerca de 30% de la población de Suecia nació fuera del país, 14.9% en Estados Unidos y 86% en Emiratos Árabes. México tiene en su población, alrededor de 1% de migrantes de todo el mundo. Casi 8 millones de venezolanos están fuera de su país, cerca de 20% de su población.

En Estados Unidos, el cierre de la frontera ha supuesto un gasto estimado de 170 mil millones de dólares, pese a cruces prácticamente nulos, el gasto más inútil, ya que casi no hay entradas al país del norte. Hay reportes del sector agropecuario de los EEUU, de que están en crisis porque tienen muy poco personal para recoger las cosechas.

En los países europeos se ha visto que si pueden parar la migración, si hay endurecimientos para expulsar a los migrantes, aunque Europa sin movilidad no crece. España es el país de Europa que más crece, gracias a la migración latinoamericana. La economía española ha crecido en base a la migración.

EEUU desde el punto de vista del mercado laboral ha cambiado, el triunfo en la alcaldía de NY es un ejemplo, un musulmán socialista y migrante es el responsable del gobierno. Canadá es un país que recibe muchísimos migrantes, de todos los niveles. En resumen, el mundo es cada vez más complejo y con menos derechos para los migrantes.

