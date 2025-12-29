Títeres que construyen infancia y memoria | No hay lugar común

Amaranta Leyva, dramaturga y titiritera, abre la puerta a una historia familiar donde el arte, la comunidad y la infancia se entrelazan. Hija de los fundadores de Marionetas de la Esquina, recuerda cómo el trabajo incansable de Lourdes Pérez Gay y Lucio Espíndola dio origen a una compañía que transformó el teatro de títeres en México. Hoy, ese legado vive en La Titería, un espacio que va más allá del escenario: un epicentro cultural pensado para escuchar, jugar y proteger la mirada de las niñas y los niños. Entre giras internacionales, apoyos culturales y la fuerza de una comunidad que literalmente levantó muros con sus nombres, Amaranta reflexiona sobre el poder de las historias y la importancia de no perder nunca la voz de la infancia.

