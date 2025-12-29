México y Argentina: 135 años de una amistad que trasciende fronteras

En esta conversación, Claudia Ivett dialoga con la embajadora de Argentina en México, María Gabriela Quinteros, para recorrer más de un siglo de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. A 135 años de una historia compartida, el encuentro explora los lazos de hermandad que se han tejido desde la cultura, el arte y la educación, así como el diálogo permanente que ha fortalecido la cercanía entre sus pueblos.

La charla profundiza en los principales ejes de la relación bilateral: la afinidad cultural que une al cine, la literatura, la música y el tango; el intercambio económico y comercial como motor de crecimiento conjunto; y las oportunidades de cooperación en turismo, gastronomía y desarrollo productivo. Se subraya la complementariedad de las economías y el papel de las inversiones y exportaciones como puentes de futuro.

Finalmente, el programa pone el acento en la dimensión humana de la diplomacia y en el liderazgo femenino. Desde la experiencia de la embajadora Quinteros, se reflexiona sobre el papel de las mujeres en la vida pública y en la construcción de relaciones internacionales más cercanas, con rostro humano, pensadas para fortalecer una amistad histórica que sigue proyectándose hacia el mañana.

