Las noticias más impactantes del 2025: De Trump al nuevo Papa y la guerra en Oriente Medio

Eduardo Ruiz Healy y Horacio Villalobos repasan lo que, para ellos, fueron las noticias que marcaron el 2025: el regreso de Trump y sus efectos en México, la muerte de Francisco y la sorpresa de León XIV como primer papa estadounidense, la guerra Irán-Israel con intervención de EE.UU., el asesinato del alcalde Carlos Manzo, récords turísticos... y mucho sarcasmo. ¿Coincides con su top? ¡Déjalo en comentarios!

