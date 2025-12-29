La memoria que se hereda: identidad, ausencia y escritura

Carla Guelfenbein habla de Mi vida robada, una novela donde una hija reconstruye el misterio de su madre y, en el proceso, se enfrenta a las huellas invisibles que definen quiénes somos. La autora reflexiona sobre el impacto del Premio Alfaguara en su vida, el oficio de escribir desde Chile y las voces literarias que han marcado su camino creativo.

