La memoria que se hereda: identidad, ausencia y escritura
Carla Guelfenbein habla de Mi vida robada, una novela donde una hija reconstruye el misterio de su madre y, en el proceso, se enfrenta a las huellas invisibles que definen quiénes somos. La autora reflexiona sobre el impacto del Premio Alfaguara en su vida, el oficio de escribir desde Chile y las voces literarias que han marcado su camino creativo.