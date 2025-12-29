El pulso del Congreso: acuerdos, reformas clave y los retos que marcarán el próximo año legislativo
Desde las Cámaras ofrece un recorrido por lo más relevante del trabajo legislativo en el Congreso mexicano.
En una edición especial, Desde las Cámaras ofrece un recorrido por los temas más relevantes del trabajo legislativo reciente. Bajo la conducción de Asarur y con el análisis de especialistas, se revisan las leyes aprobadas en el último periodo ordinario de sesiones, los acuerdos alcanzados en el Congreso y los desafíos políticos y electorales que marcarán la agenda del año próximo. Un espacio para entender qué se aprobó, por qué es importante y cómo impactará en la vida pública del país.