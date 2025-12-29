Desde las Cámaras: diálogo legislativo, economía y los retos del próximo año

Desde las Cámaras ofrece un recorrido por lo más relevante del trabajo legislativo en el Congreso mexicano. Bajo la conducción de Alberto Sarur y con la participación de analistas invitados, el programa presenta entrevistas clave con actores centrales de la vida parlamentaria. Destaca la conversación con la presidenta de la Cámara de Diputados, quien reflexiona sobre los desafíos de encabezar un órgano colegiado, la importancia de prestigiar la política y fortalecer el diálogo y la libertad de expresión. Además, se analizan los retos económicos y comerciales que marcarán la agenda legislativa, así como las decisiones necesarias para sostener el gasto público del próximo año, en un contexto de revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Una emisión para entender el rumbo del Congreso y lo que está en juego en los meses por venir.