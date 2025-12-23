De Tecámac al Senado: política, resistencia y vocación pública

Claudia Ivett conversa con Mariela Gutiérrez, senadora por el Estado de México y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, sobre el camino que la llevó de la psicología al servicio público. Ex presidenta municipal de Tecámac, comparte su historia de vida, los retos de ejercer el poder siendo mujer y su experiencia enfrentando la violencia política. Una charla que también aborda su agenda legislativa y las convicciones que hoy guían su trabajo en el Senado.

