Justicia que protege: juventudes, género e interés superior de la niñez

En esta ocasión, Claudia Ivett conversa con Dennia Trejo, magistrada en justicia para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México, sobre los retos y responsabilidades de impartir justicia cuando se trata de jóvenes. Con una sólida trayectoria en derecho público, derechos humanos, derecho indígena y perspectiva de género, la magistrada reflexiona sobre cómo garantizar el interés superior de las infancias, eliminar estereotipos y construir un sistema judicial más justo, sensible y acorde a las realidades sociales actuales. Una charla profunda sobre derechos, equidad y el papel transformador de la justicia.

