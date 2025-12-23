Entre vacaciones, inflación y buenas noticias: el pulso de fin de año

En una charla desenfadada y crítica, se revisa el ambiente de cierre de año: una ciudad cada vez más caótica, la ilusión —no siempre real— de las vacaciones, el impacto de la inflación en la cena navideña y una derrama económica que no alcanza a todos por igual. Entre datos duros y comentarios irónicos, aparecen también las notas optimistas: acuerdos binacionales largamente postergados, ajustes en tasas de interés, movimientos rumbo al Mundial y el reconocimiento internacional al cine mexicano. Un popurrí de actualidad que mezcla economía, espectáculo y vida cotidiana, con el tono ácido de quien observa el país sin filtros y sin falsas celebraciones.

