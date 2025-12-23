El desafío de gobernar en tiempos de incertidumbre | La Entrevista con Sarmiento

En La Entrevista con Sarmiento, reflexionamos sobre el significado profundo del liberalismo más allá de etiquetas y coyunturas: su raíz constitucional, la defensa de los derechos individuales y el delicado equilibrio entre libertad, bienestar social y responsabilidad ciudadana. A partir del auge de liderazgos autoritarios, la polarización política y el papel de las redes sociales, la conversación explora por qué los órdenes liberales son frágiles, por qué resurgen figuras que prometen control en momentos de crisis y qué exige realmente vivir en una democracia liberal. Un diálogo con Mark Lilla sobre historia, poder, educación y el futuro de la ciudadanía en un mundo cada vez más incierto.

