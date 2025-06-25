En México, la libertad de expresión enfrenta un momento crítico. Cada vez son más frecuentes los casos en los que se utiliza el aparato del Estado —particularmente el poder judicial— para inhibir la crítica, intimidar a ciudadanos y castigar a periodistas. El caso de Karla Estrella, una ama de casa sancionada por un simple comentario en redes sociales sobre el proceso electoral, refleja cómo se están aplicando medidas excesivas como multas, disculpas públicas obligatorias y cursos forzados. Por otro lado, la historia de Jorge Luis González Valdez, periodista que investigó corrupción en el DIF de Campeche y fue castigado con la prohibición de ejercer su oficio por dos años, muestra cómo se están adoptando prácticas similares a las vistas en regímenes autoritarios como Nicaragua o El Salvador. A esto se suma la preocupación por la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que podría abrir la puerta a formas más sutiles pero igual de peligrosas de censura. La suma de estos elementos revela un patrón alarmante: el Estado mexicano parece avanzar hacia un control cada vez más agresivo del discurso público, en detrimento del derecho a opinar, disentir e informar.