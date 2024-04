¡Arma el maratón de series! Totalplay integra a Apple TV+ en su plataforma

Los servicios de streaming se han popularizado mucho y en la actualidad todas las personas tienen al menos una plataforma para ver películas y series, por ello, Totalplay anunció que los usuarios recibirán hasta 12 meses de Apple TV+ y podrán pagar con cargo a su cuenta.

Apple TV+ es una plataforma que se ha caracterizado por su contenido de calidad pues ha sido premiada en 345 ocaciones con sus documentales y ha recibido mil 421 nominaciones.

Totalplay integra Apple TV+ en su plataforma

De acuerdo con Totalplay, a partir de este mes los usuarios podrán recibir hasta 12 meses de Apple TV+ con cargo a su cuenta del servicio de internet.

Así que los usuarios que así lo deseen podrán disfrutar de contenido como Ted Lasso, Monarch: Legado de Monstruos, The Morning Show, Masters of the Air, Friday Night Babseball entre otros programas.

Oferta especial de Totalplay y AppleTV+

Como parte del lanzamiento y para reconocer la lealtad de sus clientes, Totalplay lanzó una oferta especial por lo que sus usuarios actuales podrán recibir sin costo hasta 12 meses incluídos de Apple TV+.

Mientras que los clientes nuevos podrán adquirir 3 meses de prueba gratis para que se familiaricen con la plataforma. Después de la prueba gratuita el precio del servicio será de 99 pesos al mes.

Cabe mencionar que la opción Compartir en Familia de Apple permite compartir la cuenta con hasta 5 personas. Pueden compartir suscripciones de Apple TV+ y MLS Season Pass usando su propio ID y contraseña de Apple.

Totalplay, la red fija más rápida de México

Totalplay ha sido premiado por ofrecer la red fija más rápida y estable de México de acuerdo al barómetro nPerf 2023, pues es la única compañía de telecomunicaciones certificada. Además, es la red fija mejor valorada por los usuarios en México, posicionándose como el servicio favorito entre los internautas más exigentes y de alta demanda en la red.

Las mejores series de Apple TV+

Apple TV+ se caracteriza por contar con un amplio catálogo de series y películas originales con todas las temáticas. Aquí una lista de las mejores series que puedes encontrar en esta plataforma.

Severance

Encerrado con el diablo

Ciclos

Fundación

Acapulco

Becoming you

Cuenstos asombrosos

Defender a Jacob

Dickinson

The Morning Show

Servant

Ted Lasso: Un entrenador fuera de juego

Para toda la humanidad

Algunos programas y docuseries que puedes encontrar en Apple TV+ están:

La Superliga: Guerra por el fútbol

Casa vanguardistas

¿Quién es Carlitos?

Entre las series de animación el catálogo de Apple TV+ están:

Central Park

Helpsters

Los Fraggle ¡A ritmo de rock!

Los Fraguel: La diversión continúa

Snoopy en el espacio

Un planeta extraño

