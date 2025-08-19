Aprende a diferenciar entre ‘coqueteo’ y amabilidad; estas son las señales que tienes que mirar para saber si te están ‘tirando la onda’

“Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré” – Muchas veces llegamos ‘torpemente’ a confundir el enamoramiento con gestos de amabilidad. Algunas otras ocurre lo contrario y creemos que nos están ‘ligando’ cuando en realidad están siendo simplemente corteses con nosotros.

Para evitar lo engorroso de estas situaciones podemos echar mano de la ciencia, en específico la psicología. Algunos indicadores del comportamiento humano que van en relación con lo que se dice y lo que se hace, nos pueden ayudar a descifrar las intenciones de las personas.

Los pequeños detalles son esenciales para interpretar las señales que nos está dando otra persona. Aprender a leer esto en función del contexto en que se desarrollan las acciones, nos evitará malos entendidos y dará una visión más objetiva de las situaciones.

Estas son las señales no verbales que te pueden indicar si le gustas a alguien

Si bien no existe una manera 100% infalible para detectar si le atraemos a una persona o no, es posible hacer un análisis del comportamiento verbal y físico que manifiestan las personas al estar en contacto con nosotros. Según el psicólogo Albert Mehrabian, solo el 7% del mensaje depende de las palabras, el 38% pertenece al tono y el 55% al lenguaje corporal.

Algunas de las señales físicas más frecuentes en las que una persona denota su atracción:



Hablar muy cerca de la persona

La inclinación del cuerpo hacia el otro

Contacto visual prolongado

Dilatación de las pupilas al ver a la persona

La sonrisa Duchenne (sonrisa amplia y que involucra la boca y los ojos)

Los roces corporales

La imitación inconsciente de posturas o gestos.

Es importante entender que algunas de estas señales han tenido que evolucionar por el ecosistema digital en el que habitamos. Actualmente la mayoría de interacción social se hace por medios digitales que posteriormente desembocan en interacción cara a cara.

Pequeños gestos que no debes dejar de lado

Como ya se mencionó anteriormente, muchas veces los pequeños detalles marcan la diferencia. Esos gestos que hacemos inconscientemente nos delatan a la hora de estar cara a cara con una persona que nos atrae:



Lamerse los labios : Este es un gesto muy claro de atracción que el cuerpo hace de manera involuntaria.

: Este es un gesto muy claro de atracción que el cuerpo hace de manera involuntaria. Autotocarse : El dedo en los labios o el torso es una señal clara de que estamos nerviosos por la cercanía de una persona atractiva.

: El dedo en los labios o el torso es una señal clara de que estamos nerviosos por la cercanía de una persona atractiva. Asentir vigorosamente : Asentir con la cabeza de manera activa y entusiasta indica atención plena y acuerdo con lo que se dice. Este gesto demuestra que la persona no solo escucha, sino que valida y respalda lo que dices.

: Asentir con la cabeza de manera activa y entusiasta indica atención plena y acuerdo con lo que se dice. Este gesto demuestra que la persona no solo escucha, sino que valida y respalda lo que dices. Miradas prolongadas al cuerpo: Recorrer con la vista la figura de la otra persona, deteniéndose en ciertas zonas, es una señal de deseo físico difícil de confundir con cortesía.

