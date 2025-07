The Warning: Live From Auditorio Nacional, llega a los cines de CDMX

The Warning se ha consolidado como una de las cartas más fuertes del rock mexicano, la banda se compone de un trío de hermanas: Daniela (voz principal y guitarra), Paulina (batería, teclado coros) y Alejandra (bajo y teclado). provenientes de Monterrey, quienes desde muy temprana edad despertaron su interés por la música.

La banda The Warning tomó relevancia en el año 2014, cuando sacaron un cover de la canción “Enter Sandman” de la banda Metallica, el cual cuenta con más de 20 millones de reproducciones en la plataforma de Youtube. A partir de ese momento su carrera tuvo un crecimiento exponencial y es por eso que ahora cuentan en su repertorio presentaciones en los escenarios más importantes de CDMX: Teatro Metropólitan, Pepsi Center y Auditorio Nacional, llegando incluso a ser “teloneras” de la banda MUSE en el año 2023.

¿Cuándo y dónde se proyectará: The Warning Live From Auditorio Nacional?

El concierto de The Warning se proyectará en algunas salas de la cadena Cinépolis, las funciones están programadas del 21 al 23 de agosto.

Esta es la lista de complejos donde podrás ver The Warning Live From Auditorio Nacional:

Mitikah

Oasis Coyoacán

Perisur

Acoxpa

Universidad

Diana

Forum Buenavista

Interlomas

Toreo

Las Antenas

Precios y fechas de preventa

A partir del 22 de julio puedes acceder a la preventa de las entradas desde la página oficial o directamente en las taquillas de los complejos, el precio para estas funciones especiales es de aprox $110 pesos mx.

Nuevo álbum en camino

Siguen las sorpresas y también anunciaron que el mismo día en que comienzan sus presentaciones en cines, se lanzará el álbum: Live From Auditorio Nacional, el cual se convertirá en su quinto álbum y su primera producción en vivo.

