Estas son las mejores películas de terror que están hoy mismo en Netflix

A medida que abril trae consigo la promesa de lluvias primaverales y noches aún frescas, Netflix ofrece su propia cosecha de escalofríos con una selección de películas de terror que garantizan mantener a los espectadores en el borde de sus asientos. Desde thrillers psicológicos hasta horrores sobrenaturales, aquí están las cinco mejores películas de terror en Netflix este mes que no te puedes perder.

5. His House

El debut de Remi Weekes, His House , se alza como una impresionante joya de terror de 2020. Protagonizada por Wunmi Mosaku y Sope Dirisu, quienes interpretan a refugiados de Sudán del Sur buscando asilo en Gran Bretaña, la película los encuentra asignados a vivir en un vecindario inquietante donde no son bienvenidos. Aterradora de manera espectacular y crítica sin piedad con su temática, His House entrega todo lo que promete y más.

4. Gerald’s Game

Gerald’s Game, otra incursión de Mike Flanagan basada en uno de los terrores menos conocidos de Stephen King, sigue a una pareja en un viaje romántico a una cabaña remota donde, aparentemente, todo está bien. Eso hasta que todo se torna terriblemente mal. Este thriller de supervivencia, arraigado en trauma psicosexual, ofrece una actuación exquisita de Carla Gugino, quien está devastadora en casi cada momento en pantalla.

3. Creep

Si pensabas que te gustaba Mark Duplass por sus papeles en rom-coms indie, como el doctor en The Mindy Project, o por ser el mejor personaje en The Morning Show, Creep te hará pensar de nuevo. En esta película de metraje encontrado que prescinde de la pomposidad por un sentido crudo de pánico, Duplass interpreta a un extraño solitario llamado Josef que Aaron, un documentalista freelance interpretado por el escritor-director Patrick Brice, no logra descifrar del todo.

2. Incantation

La horror taiwanés de Kevin Ko, Incantation, asustó tanto a la audiencia que incluso inició un desafío en TikTok y se convirtió en la película de terror con mayor recaudación de todos los tiempos en Taiwán. “Cuando uno imagina películas de terror, es casi imposible no asociarlas con sustos repentinos, monstruos o slashers,” escribió Rizwana Zafer para Mashable . “Incantation no depende de ninguno de esos factores típicos de las películas de terror, por lo que no es realmente ‘aterradora’ en el sentido tradicional. En cambio, Ko logra aterrorizarnos utilizando el suspense y el terror psicológico, jugando con nuestros miedos más profundos.”

1. I’m Thinking of Ending Things

El experto en demoliciones emocionales/cineasta Charlie Kaufman destruye al público una vez más en el enigmático thriller psicológico I’m Thinking of Ending Things. Adaptada de la novela homónima de Iain Reid, esta película sigue a una mujer, interpretada por Jessie Buckley, y su novio, interpretado por Jesse Plemons, en una visita perturbadora a la granja remota de sus padres. Lo que sigue depende de a quién le preguntes.

Una meditación hipnótica sobre el arte, la existencia, el valor, la autoría, la soledad, y más, I’m Thinking of Ending Things es una experiencia verdaderamente única tanto profunda como inquietante.

