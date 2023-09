Mitski en CDMX: ¿qué precio tienen los boletos y cuándo es el concierto en el Teatro de la Ciudad?

Sin duda algunas, este 2023 sigue dando muchas sorpresas, pues a tan sólo cuatro meses de que termine, la cantante nacida en Japón pero de nacionalidad estadounidense, conocida como Mitski, llegará a la Ciudad de México para impresionar a sus fans del pop drunk rock con sus más grandes éxitos y a continuación te presentamos la fecha de su concierto y los precios de las entradas.

Fue a través de sus redes sociales en donde la también compositora de 32 años de edad anunció su gira por diferentes partes del mundo, misma que se extenderá hasta 2024, pues llevará algunos de sus más grandes éxitos a países como Estados Unidos, donde radica desde hace varios años, Inglaterra, Alemania, Francia y México; esto es lo que tienes que saber al respecto.

La estrella inicio su carrera en 2012, época en la que lanzó sus primeros dos álbumes que iniciaron como proyectos estudiantiles mientras cursaba música en el conservatorio Purchase College, en Nueva York, pero ni ella misma imaginó que si talento la llevarán a ser uno de los grandes referentes de la industria musical , pero su verdadero despunte llegó hasta 2017, cuando se embarcó en sus primera gira, Pixies.

Su último álbum de estudio será lanzado el próximo 15 de septiembre de este año 2023 titulado, The Land is Inhospitable And So Are We, mismo con el que ahora viajará por diferentes continentes para corear con sus más fieles fans y a continuación te diremos la fecha en la que llegará a territorio mexicano y los precios de las localidad para que consigas la tuya.

¿Cuándo llega Mitski a CDMX?

Será el próximo 11 de septiembre cuando la cantante llegue a la capital mexicana para corear algunos de sus más grandes éxitos dentro de los que destacan “Nobody” y “I Bet on Losing dogs”, pues ofrecerá una presentación en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La boletera encargada de vender las entradas para su concierto en TicketMaster y las entradas tienen un rango de precio que llega el más caro a dos mil 200 pesos, mientras que el más barato es de 863, así que corre por tus entradas para que no te quedes sin presenciar una de las presentaciones más esperadas de este año 2023.

De acuerdo con las redes sociales, se tratará de una presentación que ofrecerá una experiencia íntima y acústica, por lo que es una de las presentaciones más esperadas, pero es importante mencionar que muchos fans esperan que pueda abrir una nueva fecha.

