¿Paul McCartney dará concierto en México? Esto sabemos

La música se prepara para recibir a una de sus leyendas más icónicas, Paul McCartney , quien podría estar al borde de regresar a México con su inigualable talento. Este martes, el universo musical y las redes sociales se encendieron cuando el nombre del exmiembro de The Beatles comenzó a rondar como tendencia, desatando la euforia de sus fervientes seguidores en el país.

La mítica figura musical utilizó sus perfiles oficiales para revelar un mensaje que ha mantenido a sus fanáticos en vilo: “El Got Back Tour se aproxima a la ciudad. Inscríbete para los correos oficiales con la información más reciente de este espectáculo”. Acompañado de este mensaje, compartió un video en el que se puede escuchar una breve parte distorsionada de su canción “The Back Seat of my Car”.

The GOT BACK tour is rolling into town. Sign up to the mailing list to get the latest tour news first 📥 https://t.co/eLBEE2jEyq pic.twitter.com/HhLP9yGdZF — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 22, 2023

Sin embargo, lo que desató aún más la emoción fue el fragmento de la canción original que decía: “The laser lights are pretty, we may end up in Mexico City” (Las luces láser son hermosas, podríamos terminar en la Ciudad de México ). Esta referencia directa a la capital mexicana dejó a los fanáticos locales ansiosos por la posibilidad de un concierto en su tierra.

Con una impresionante carrera musical que abarca más de seis décadas, incluyendo su período como miembro fundador de The Beatles , así como su éxito con la banda The Wings y su exitosa carrera en solitario, Paul McCartney es una de las leyendas vivas de la música.

¿Cuándo llegará Paul McCartney a México?

Si bien aún no se ha confirmado oficialmente la fecha y el lugar del concierto en México, la empresa Ocesa, conocida por organizar grandes eventos musicales, también se sumó al misterio al publicar un tuit con un enlace para que los fans se registren y obtengan más información. Esto ha generado una ola de especulaciones sobre cuándo y dónde podría presentarse McCartney en tierras mexicanas.

You pulled me out of time ⏰, para más información regístrate en el link: https://t.co/MZpw6YhGvH pic.twitter.com/fRntbRTF43 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 22, 2023

Paul McCartney ha expresado en varias ocasiones su aprecio por el público mexicano y las cálidas recepciones que ha tenido en sus visitas anteriores. En una entrevista, recordó un momento emocionante durante una presentación en México, cuando interpretó la canción “Hello, Goodbye” y fue abrumado por la respuesta entusiasta de la audiencia. La última vez que Paul vino fue un 28 de octubre del 2017 con su gira “ONE ON ONE” en el Estadio Azteca.

Cuando Paul McCartney piensa en los momentos más importantes de vida, irremediablemente México ocupa un lugar muy especial… #PaulMcCartney #GotBackTour 🇲🇽 pic.twitter.com/rlrsjjHk20 — Beatle 🍏 (@Beatleradio) August 22, 2023

Aunque aún quedan muchos detalles por confirmar, sus seguidores en México están a la espera de noticias oficiales sobre su posible concierto. Si finalmente se concreta, será una oportunidad única para disfrutar de la música de esta leyenda en vivo y revivir los momentos memorables que ha compartido con su público mexicano en el pasado.

