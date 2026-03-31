El increíble castillo vagabundo regresa a la Cineteca Nacional

Studio Ghibli ha llevado a la pantalla grande películas que se han ganado el corazón de chicos y grandes como es El increíble castillo vagabundo y si quieres revivir esta fascinante historia te contamos que estará disponible en la Cineteca Nacional para que no te la pierdas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El increíble castillo vagabundo en la Cineteca Nacional

A través de redes sociales, la Cineteca Nacional anunció que El increíble castillo vagabundo de Hayao Miyazaki regresará a las pantallas de cine.

De acuerdo con la cartelera, la película ya se encuentra disponible a partir de hoy 31 de marzo en funciones a las 15:00 horas. El precio del boleto es de 50 pesos.

¿De qué trata la película?

El increíble castillo vagabundo es una película que se estrenó en 2004 y rápidamente ganó popularidad. Cuenta la historia de Sophie, quien trabaja en la tienda de sombreros que heredó su papá. En un paseo se encuentra con el hechicero Howl pero una malvada bruja interpreta equivocadamente la relación y Sophie cae en una maldición. Desesperada, la niña abandona su casa cuando se encuentra con el castillo vagabundo de Howl.

La filmografía de Hayao Miyazaki se caracteriza por la animación detallada, temas ecologistas, antibelicistas y mundos fantásticos. Algunas de sus películas son:



El niño y la garza

Se levanta el viento

El viaje de Chihiro

Mi vecino Totoro

El castillo en el cielo

Ponyo

La princesa Mononoke



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.