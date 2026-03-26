Proyecto Fin del Mundo sigue disponible para “funciones relajadas"; un cine cómodo, accesible y sin estrés

La película de ciencia ficción "Proyecto Fin del Mundo" continúa con sus proyecciones especiales en México conocidas como "funciones relajadas", diseñadas para ofrecer una experiencia más cómoda a los espectadores. El filme tendrá la opción de este tipo de servicio en varias ciudades del país durante los próximos días.

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Las proyecciones adaptadas permiten a diverso tipo de necesidades disfrutar las películas con menos estímulos sensoriales, lo cual beneficia principalmente a personas neurodivergentes, con autismo o discapacidad auditiva, así como familias que necesitan mayor flexibilidad dentro de la sala.

¿Qué son las “funciones relajadas”?

Diseñadas para reducir el estrés dentro de las salas de cine, se modificaron elementos clave de las funciones tradicionales para así crear una experiencia más acogedora. Entre los ajustes más importantes se encuentran la iluminación parcial del espacio, niveles de sonido moderados, eliminación de estímulos intrusivos y más detalles que permiten que las personas accedan al lugar sin molestias ni barreras.

¿Cuándo ver Proyecto Fin del Mundo?

Las fechas disponibles para estas proyecciones ya están publicadas en el calendario de Cinépolis:



28 y 29 de marzo

4 y 5 de abril

Estas proyecciones suelen realizarse los fines de semana, lo que facilita que familias e individuos planifiquen su visita con anticipación.

¿En qué cines?

Este formato está disponible en más de 40 cines en todo México entre los principales destacan:



Norte y Oeste: Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Guadalajara, Monterrey

Centro y Bajío: Querétaro, León, Pachuca, Ciudad de México, Toluca

Sur y Sudeste: Puebla, Oaxaca, Mérida, Cancún, Villahermosa

Esta cobertura nacional refleja el compromiso de ampliar el acceso a experiencias culturales inclusivas.

¿Cómo identificar una “función relajada”?

Para encontrar estas proyecciones, consulta la app o el sitio web de Cinépolis antes de comprar tus boletos. Cada proyección especial está claramente identificada visualmente.

Estas proyecciones se identifican con un ícono que representa una pieza de rompecabezas dentro de un círculo amarillo. Este detalle facilita la selección y evita cualquier confusión al elegir un horario.