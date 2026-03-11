Roll a Game convierte Guadalajara en el paraíso de los juegos de mesa

El festival Roll a Game regresa el 14 y 15 de marzo de 2026 a Expo Guadalajara, un evento que celebra la cultura de los juegos de mesa y la convivencia entre jugadores de todas las edades. Desde su primera edición en 2018, se consolidó como uno de los encuentros más importantes para aficionados, diseñadores y editoriales del sector en México y Latinoamérica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Durante dos días, Roll a Game ofrecerá experiencias interactivas, torneos, talleres y demostraciones de nuevos títulos.

¿Qué es Roll a Game?

Roll a Game es una exposición dedicada al universo de los juegos de mesa. Reúne a jugadores, diseñadores, editoriales y curiosos que desean descubrir nuevas formas de entretenimiento basadas en estrategia, imaginación y colaboración.

El festival destaca por su ambiente social y educativo. Los asistentes pueden probar juegos clásicos o recientes mientras interactúan con expertos y creadores. Esta dinámica impulsa el crecimiento de la comunidad de juegos de mesa en México.

Fechas y horario

El evento se realizará sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026. Las puertas abrirán de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, lo que permite organizar visitas familiares durante todo el día.

Ubicación

Roll a Game tendrá lugar en Expo Guadalajara, específicamente en los Salones Jalisco A y B. Este recinto cuenta con espacios amplios y servicios diseñados para grandes exposiciones.

La sede ofrece acceso sencillo mediante transporte público y estacionamiento. Esto facilita la llegada de visitantes locales y de otras ciudades que buscan disfrutar del festival.

Actividades disponibles

El programa incluye experiencias para principiantes y jugadores expertos:



Mesas de juego para probar títulos familiares y estratégicos

Demostraciones de juegos de cartas coleccionables y rol

Talleres creativos como pintura de miniaturas

Partidas de rol tipo one-shot para nuevos jugadores

Torneos competitivos, incluido un campeonato de ajedrez

Exposición de diseñadores latinoamericanos

Estas actividades promueven el pensamiento estratégico, la creatividad y la convivencia entre generaciones.

Costos y admisión

Los boletos tienen varias modalidades para adaptarse a visitantes individuales o grupos familiares:



Entrada individual: $230 en preventa por día

Entrada individual en taquilla: $255

Pase por ambos días: $350 en preventa

Paquete familiar (4 personas): $765 por día

Paquete familiar por dos días: $1,150

Los paquetes incluyen un álbum y una bolsa compartida. Los niños menores de 5 años entran gratis, mientras que mayores de esa edad requieren boleto.

¿Cómo registrarse?

La forma más sencilla de asistir es comprar boletos en línea a través del sitio oficial. Tras el pago, los asistentes reciben un código QR por correo electrónico para ingresar al evento.

México gana primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial

También se podrán adquirir boletos directamente en taquilla durante el festival. Las inscripciones para torneos y talleres se realizan dentro del recinto.