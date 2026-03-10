Limón, vainilla y sabores exóticos en la Feria de la Nieve 2026 en CDMX

La nieve es uno de los postres favoritos de chicos y grandes y conservan una de las tradiciones de preparación más emblemáticas con diferentes técnicas y si quieres probar sabores nuevos o exóticos, no te puedes perder la Feria Nacional de la Nieve 2026.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué habrá en la Feria Nacional de la Nieve 2026?

Durante el evento, los visitantes probarán nieves elaboradas de forma artesanal y con sabores clásicos y exóticos como limón, vainilla, fresa, menta, mango y más.

Algunos neveros se aventuran a presentar recetas poco comunes donde mezclan ingredientes naturales y frutas de temporada. También habrá música para que mientras los asistentes degustan sus nieves puedan disfrutar de una buena canción.

¿Cuándo y dónde será la Feria de la Nieve 2026?

La Feria de la Nieve 2026 se llevará a cabo del 28 de marzo al 6 de abril en Santiago Tulyehualco en la alcaldía Xochimilco exactamente en Avenida de la Paz 27A.

La entrada es gratis y es un evento ideal para toda la familia.

Origen de la nieve artesanal en México

Las nieves tienen origen en la época prehispánica donde se elaboraban a base de frutas y eran utilizadas para rituales y para refrescar bebidas.

En 1956, las nieves eran consumidas por la aristocracia española y la criolla y para la extracción se hielo se encargaban los indígenas o esclavos. Fue en 1700 cuando Atlixco, Córdoba, Cuautla, Celaya, Durango, Guadalajara, Jalapa, Querétaro, Puebla, Tehuacán, Sultepec, Tlaxcala, Valladolid, Zacatecas y Toluca se establecieron como "asientos de la nieve".

Pero fue a finales de 1600 cuando empezaron a figurar como postres y se vendían en fiestas patronales y eventos importantes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.