CDMX se convierte en Minecraft Experience: Villager Rescue con reto inmersivo y biomas reales

La Minecraft Experience: Villager Rescue debutará el 27 de marzo de 2026 en Forum Buenavista, CDMX. La experiencia oficial propone una misión inmersiva de una hora en nueve salas temáticas inspiradas en los biomas y criaturas del videojuego. El recorrido integra tecnología interactiva y dinámicas físicas.

El evento busca trasladar el universo digital a un entorno tangible. Cada visitante recibe un Orbe del Poder que vibra y cambia de color. Este dispositivo funciona como herramienta multifunción para recolectar recursos, combatir mobs y activar portales. La propuesta apunta a fanáticos y familias que buscan entretenimiento innovador en la capital.

Llega a Forum Buenavista con tecnología interactiva y retos de supervivencia

El montaje recrea bosques, minas y aldeas con proyecciones de gran formato. Los asistentes enfrentan creepers, zombies y esqueletos mediante sensores de movimiento y efectos sonoros.

La apuesta tecnológica marca un precedente en experiencias de gaming presencial. Refuerza la tendencia de convertir franquicias digitales en eventos físicos con alto impacto comercial y turístico.

¿En qué consiste la aventura?

La misión se desarrolla en nueve salas temáticas. El Orbe del Poder permite extraer materiales, construir refugios y rescatar aldeanos en tiempo real.

La dinámica fomenta cooperación y estrategia. Expertos en entretenimiento inmersivo señalan que este formato fortalece la interacción social fuera de la pantalla.

Fechas, duración y ubicación

La experiencia operará durante 12 semanas en Av. Insurgentes Nte. 259, Buenavista. Cada sesión dura alrededor de 60 minutos.

Su ubicación estratégica, cercana al Metro y Tren Suburbano, facilita acceso masivo. Se espera alta demanda en fines de semana.

Boletos: Precios, descuentos y compra

El precio base es de $549 pesos. Niños menores de dos años entran gratis. Existen descuentos para grupos.

Las entradas se venden en línea y en taquilla, sujetas a disponibilidad. No hay reembolsos, aunque se permiten cambios con cargo.

Requisitos de edad y accesibilidad

Es apta para todo público. Se recomienda desde siete años. Menores de 16 deben acudir con adulto.

El recinto cumple normas para sillas de ruedas. Solo se permiten animales de servicio y se recomienda llegar 15 minutos antes.

Consejos para una visita sin problemas

Se aconseja ropa cómoda y evitar mochilas grandes o carriolas. Las fotos están permitidas sin flash.

Hay tienda oficial sin necesidad de boleto y estacionamiento de pago. La logística contempla grupos de 25 personas cada 15 minutos.

Recompensas al completar la misión

Quienes concluyan la aventura obtendrán una capa digital exclusiva para Minecraft Bedrock Edition.

También recibirán un recuerdo físico del mercado de aldeanos.