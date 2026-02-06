Fechas y horarios de la FIL del Palacio de Minería
La FIL Minería 2026 presenta una amplia oferta de actividades culturales, que incluirán presentaciones de libros, conferencias, talleres, mesas redondas, música en vivo y mucho más.
La 47ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, evento literario y cultural organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), regresa este año con novedades y una importante programación.
El estado de Sonora será el invitado de honor, con una destacada participación de autores y voces que reflejan la riqueza literaria de esa región.
Fechas de la FIL Palacio de Minería 2026
La feria se celebrará del viernes 20 de febrero al domingo 1° de marzo de 2026 en el histórico Palacio de Minería, ubicado en Tacuba núm. 5, Centro Histórico, Ciudad de México.
Las estaciones Bellas Artes (de la Línea 2 y 8), así como Allende de la Línea 2 son las más cercanas al recinto.
Costos de entrada
El acceso costará 20 pesos de lunes a viernes, y 25 pesos los fines de semana. Menores de seis años y personas en situación de discapacidad no pagan entrada.
Si quieres conocer más detalles y saber el calendario completo de actividades, puedes dar click aquí . Para cualquier consulta ponerse en contacto con el Área de Actividades Culturales al 55 5512 8723 ext. 105 y 106.
