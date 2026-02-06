Fechas y horarios de la FIL del Palacio de Minería

La 47ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, evento literario y cultural organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), regresa este año con novedades y una importante programación.

La FIL Minería 2026 presenta una amplia oferta de más de mil actividades culturales, que incluirán presentaciones de libros, conferencias, talleres, mesas redondas, música en vivo y mucho más.

El estado de Sonora será el invitado de honor, con una destacada participación de autores y voces que reflejan la riqueza literaria de esa región.

Fechas de la FIL Palacio de Minería 2026

La feria se celebrará del viernes 20 de febrero al domingo 1° de marzo de 2026 en el histórico Palacio de Minería, ubicado en Tacuba núm. 5, Centro Histórico, Ciudad de México.

Las estaciones Bellas Artes (de la Línea 2 y 8), así como Allende de la Línea 2 son las más cercanas al recinto.

Costos de entrada

El acceso costará 20 pesos de lunes a viernes, y 25 pesos los fines de semana. Menores de seis años y personas en situación de discapacidad no pagan entrada.

Si quieres conocer más detalles y saber el calendario completo de actividades, puedes dar click aquí . Para cualquier consulta ponerse en contacto con el Área de Actividades Culturales al 55 5512 8723 ext. 105 y 106.

