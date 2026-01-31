Experiencia LEGO en CDMX: Arma y llévate tus flores totalmente gratis con este taller; fechas de la actividad

Un nuevo plan totalmente gratuito llegó a Ciudad de México (CDMX) para quienes buscan creatividad, diversión y una forma distinta de celebrar momentos especiales como el Día de San Valentín: la experiencia LEGO Botanicals Bloom Bar, un espacio donde los visitantes pueden armar flores con piezas de LEGO y llevarse una de regalo.

Si te encantan las flores, esta experiencia es para ti. Descubre todos los detalles y aparta la fecha en tu calendario para no perdértela.

Experiencia LEGO en CDMX: Fechas y ubicación exacta

Desde el 29 de enero y hasta el 2 de marzo, la colonia Polanco vibra con LEGO Botanicals Bloom Bar, que exhibe una serie de salas temáticas dedicadas al mundo botánico del icónico juego de construcción danés. La instalación, ubicada en Carlos Dickens 20, ofrece a los asistentes talleres gratuitos para construir flores como rosas rojas, rosas rosadas o rosas negras, y la posibilidad de quedárselas como recuerdo físico sin costo alguno.

Los recorridos están pensados para fomentar la creatividad y la convivencia: el visitante atraviesa espacios como el Invernadero, el Área de Creación de Bouquets, el Taller de Flores o el Jardín de Suculentas, además de contar con zonas especiales para fotografías.

La entrada es completamente gratuita y no requiere reservación previa, aunque la organización funciona por grupos que ingresan cada media hora. Los horarios varían según el día de la semana: de lunes a jueves de 11:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, y de viernes a domingo de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas.



Dónde: Carlos Dickens 20, Polanco, Ciudad de México.

Cuándo: del 29 de enero al 2 de marzo de 2026.

Entrada: gratuita, sin registro y por turnos cada 30 minutos; llega temprano para asegurar lugar.

