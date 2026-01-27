Llega la 5° edición de la Feria del Libro de Coyoacán directamente con el Reino Unido

La Feria del Libro de Coyoacán 2026 (FILCO) unirá a través del arte y el pensamiento a los amantes de la literatura y en esta ocasión Reino Unido será el país invitado de honor, por lo que los visitantes podrán estrechar lazos con la herencia británica.

La 5° edición de la feria será un espacio en donde la palabra escrita se convertirá en el puente entre naciones en el cual se concentrará el legado literario británico, desde Shakespeare hasta los pensadores contemporáneos.

¿Cuándo se realizará la Feria del Libro de Coyoacán?

La feria se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo en los jardines Hidalgo y Centenario y la entrada será completamente gratuita para toda la familia, es decir que habrá actividades tanto para los más pequeños de la familia como para los adultos amantes de la literatura y la cultura.

¿Qué actividades habrá en la Feria del Libro de Coyoacán?

A lo largo de los 10 días, Coyoacán se transformará en un puerto simbólico donde la tradición británica se fusionará con la mexicana, a través del pensamiento y palabra. Estas son algunas de las actividades que habrá:



Expresiones artísticas que cruzan lenguajes y disciplinas

Talleres gratuitos para crear, imaginar y aprender

Experiencias que celebran el intercambio cultural y la diversidad

