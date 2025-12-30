Llegan los Cuentos de la Calle Broca gratis a la Cineteca Nacional
Los Cuentos de la Calle Broca se proyectan gratis el próximo 30 de abril en las tres sedes de la Cineteca Nacional como parte del festejo por el Día del Niño.
La Cineteca Nacional realizará un maratón gratuito de Los Cuentos de la Calle Broca el próximo 30 de abril a las 17:00 horas, como parte de las actividades por el Día del Niño. Las funciones se llevarán a cabo de forma simultánea en los Foros al Aire Libre de sus tres sedes en Ciudad de México (CDMX).
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
El evento busca recuperar una serie animada que marcó a una generación y acercarla a nuevas audiencias mediante una experiencia cultural abierta, familiar y sin costo.
Un clásico animado que vuelve a proyectarse
La serie francesa se transmitió en México a inicios de los años 2000 por Canal Once. Sus relatos mezclan humor, magia y situaciones cotidianas.
Su regreso confirma el valor cultural de la animación infantil bien construida. Especialistas en educación destacan su aporte a la imaginación y al pensamiento creativo.
Una actividad cultural gratuita y abierta
El acceso es libre, sin necesidad de boletos ni registro previo. El cupo depende de la capacidad de cada foro.
Este modelo promueve la democratización del acceso a la cultura y fomenta la convivencia familiar en espacios públicos seguros.
Episodios seleccionados por su valor narrativo
La proyección incluye títulos emblemáticos como La bruja del armario de escobas y El gigante de las botas rojas.
La selección prioriza relatos con mensajes positivos sobre amistad, ingenio y empatía, adecuados para públicos de todas las edades.
Impacto social y proyección futura
Este tipo de eventos refuerza el papel de la Cineteca como agente cultural activo más allá del cine comercial.
Cineteca Nacional Chapultepec tendrá una escuela de cine y una de arte
La institución busca replicar estos formatos en futuras fechas para acercar contenidos clásicos a nuevas generaciones.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.