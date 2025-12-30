Llegan los Cuentos de la Calle Broca gratis a la Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional realizará un maratón gratuito de Los Cuentos de la Calle Broca el próximo 30 de abril a las 17:00 horas, como parte de las actividades por el Día del Niño. Las funciones se llevarán a cabo de forma simultánea en los Foros al Aire Libre de sus tres sedes en Ciudad de México (CDMX).

El evento busca recuperar una serie animada que marcó a una generación y acercarla a nuevas audiencias mediante una experiencia cultural abierta, familiar y sin costo.

Un clásico animado que vuelve a proyectarse

La serie francesa se transmitió en México a inicios de los años 2000 por Canal Once. Sus relatos mezclan humor, magia y situaciones cotidianas.

Su regreso confirma el valor cultural de la animación infantil bien construida. Especialistas en educación destacan su aporte a la imaginación y al pensamiento creativo.

Una actividad cultural gratuita y abierta

El acceso es libre, sin necesidad de boletos ni registro previo. El cupo depende de la capacidad de cada foro.

Este modelo promueve la democratización del acceso a la cultura y fomenta la convivencia familiar en espacios públicos seguros.

Episodios seleccionados por su valor narrativo

La proyección incluye títulos emblemáticos como La bruja del armario de escobas y El gigante de las botas rojas.

La selección prioriza relatos con mensajes positivos sobre amistad, ingenio y empatía, adecuados para públicos de todas las edades.

Impacto social y proyección futura

Este tipo de eventos refuerza el papel de la Cineteca como agente cultural activo más allá del cine comercial.

Cineteca Nacional Chapultepec tendrá una escuela de cine y una de arte

La institución busca replicar estos formatos en futuras fechas para acercar contenidos clásicos a nuevas generaciones.

