Plumas, llaveros y separadores: La feria de la muñeca Lele llega a la CDMX

En la CDMX siempre hay muchos eventos y en el Monumento a la Revolución se lleva a cabo la Sexta Feria de la Muñeca AR LELE , un evento que se caracteriza por dar visibilidad al arte textil indígena y aquí te compartimos todos los detalles para que no te la pierdas.

Sexta Feria de la Muñeca AR LELE

La feria es organizada por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México y los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de muñecas tradicionales , plumas artesanales, llaveros, caminos de mesa, separadores de libros y mucho más.

Así que si quieres ir a comprar una muñeca Lele, la feria estará abierta al público hasta el 6 de enero de 2026 en un horario de 10:00 a 20:00 horas en el Monumento a la Revolución.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México te invita a la "Sexta Feria de la MUÑECA AR LELE" que estará hasta el 6 de enero en el Monumento a la Revolución.



¡Te esperamos!



pic.twitter.com/PzeDZLQnnv — SEPI CDMX / Pueblos-Barrios-Comunidades Indígenas (@SEPICDMX) December 25, 2025

Origen de la muñeca Lele

La muñeca Lele es originaria de Amealco en Querétaro y su historia se remonta al siglo XX cuando un grupo de mujeres otomíes crearon estas piezas para preservar su identidad cultural. El nombre de Lele significa “bebé” o “la niña más pequeña de la familia”.

En un principio, estas muñecas se confeccionaban utilizando arcilla, palma y cabellos de maíz y poco a poco fueron cambiando la técnica hasta llegar al modelo actual que es de trapo adornada con listones de colores.

El cuerpo de la muñeca se elabora con popelina, rellena con fibra de poliéster para darle volumen y forma y su vestimenta es con telas como la cambaya y la seda.

