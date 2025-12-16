Hora oficial del encendido de la iluminación de Navidad en el Zócalo de la CDMX

Prepara tu gorrito y tu ugly suéter por que ya hay fecha y horario para el encendido del alumbrado navideño en el Zócalo de la CDMX, un evento significativo que da inicio a las fiestas decembrinas.

¿A qué hora es el encendido del alumbrado navideño 2025?

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios fue el encargado de la decoración en el Zócalo capitalino. Los edificios ubicados en los alrededores de la Plaza de la Constitución se iluminarán con adornos navideños como las noche buenas.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el encendido de las Luces del Invierno será hoy martes 16 de diciembre entre las 19:00 y 20:00 horas. El alumbrado y otros eventos estarán hasta el 4 de enero de 2026.

Verbena navideña en el Zócalo de CDMX

Además del alumbrado navideño, en los alrededores de la Plaza de la Constitución se llevará a cabo la verbena a partir del sábado 20 de diciembre y habrá muchas actividades completamente gratis como:

Escenario donde se presentarán 76 artistas de diferentes géneros

Foro Navideño con pastorelas y cuentacuentos

3 árboles iluminados con nochebuenas

14 esculturas lumínicas

Túnel de Luz Monumental más grande de México

Nacimiento Monumental

120 expositores con venta de artesanías

Se realizarán 15 fiestas monumentales en distintos puntos de la ciudad como parques y deportivos de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco, entre otros.

También habrá posadas comunitarias en territorios de paz, actividades en Utopías y muestras navideñas escolares.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto indicó que la CDMX cerrará el año con muy buenas cifras al recibir a 60.5 millones de visitantes lo que generó una derrama de 157 mil millones de pesos en la ciudad.

