Pandemia aumenta riesgo de reclutamiento infantil forzado

La pandemia por COVID-19 no solo ha cobrado miles de vidas a nivel mundial y dejado grandes pérdidas económicas, sino también se ha convertido en un riesgo latente para el reclutamiento infantil forzado en caso de un conflicto armado, así lo advirtieron las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias durante el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados que el cierra de escuelas y penurias económicas ha provocado la pandemia.

Los primeros informes sobre el impacto de la pandemia comenzaron a aparecer a mediados del 2021, cuando la representante especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Niños y Conflicto Armado, Virginia Gamba, denunció el reclutamiento forzado de más de 8 mil 500 niños, principalmente en la República Democrática del Congo, Somalia, Siria y Birmania.

Estos menores reclutados de manera forzada se añaden a los más de 93 mil censados entre 2005 y 2020 por Naciones Unidas en su llamada Lista de la vergüenza, que identifica 61 grupos armados y ejércitos de todo el mundo que han reclutado, asesinado, mutilado, secuestrado o abusado sexualmente de menores de edad, a fecha de mayo de 2021.

Desde entonces, la tendencia ha ido en aumento, tal como lo mencionó la ONG Save the Children , con un crecimiento en la cantidad de incidentes verificados de reclutamiento forzado y utilización de menores de edad por parte de fuerzas o grupos armados, así como un aumento en la cantidad de grupos que los reclutan.

Las ONG lamentan que el recuento de Naciones Unidas sea incompleto, ya que un informe de Global NET indica que en naciones como Mozambique, Ucrania, Indonesia, Brasil, México, Nicaragua, El Salvador o Guatemala no figuraban en la lista de la ONU, lo que eleva la cifra, como hace Save the Children, que indica que el número de actores no estatales que utilizan a niños en combate pasó de los 85 a los 110 solo en 2020.

Más de 330 millones de niños viven bajo el peligro de reclutamiento forzado en zonas de conflicto, asegura Save the Children. Asimismo, tres países destacan por encima de todos: Afganistán, Siria y Yemen. En estos países, el porcentaje de niños en peligro de ser reclutados no baja del 90 por ciento. En Afganistán y Siria el porcentaje alcanza el 98 y 97 por cientos, respectivamente. Lo que indica que nueve de cada diez niños corren peligro de acabar bajo el control de un grupo armado en estas naciones.

Naciones Unidas ha reconocido ciertos avances pese al impacto de la pandemia, como la incorporación de México o Argelia a la Declaración sobre Escuelas Seguras, cuyos países adherentes –un total de 113 ahora mismo- se comprometen a evitar el uso de centros educativos como centros militares. Sin mencionar que la coalición de grupos armado de Malí firmó un plan de acción para frenar el reclutamiento de niños; una más de las 19 iniciativas de este tipo en todo el mundo.

Sin embargo, la crisis que ha provocado la pandemia ha amenazado con frenar dichas iniciativas. Save the Children estima que ahora unos 452 millones de niños y niñas en todo el mundo vivían en zonas de conflicto armado en 2020, un 5% más que en 2019, rodeados de un entorno que fomenta el reclutamiento forzado, a consecuencia de la desaparición de la vida escolar debido al empobrecimiento.

Aumentan los casos de niños soldados

Tres veces más niños soldados que hace 30 años. “A pesar de lo que se puede pensar, la pandemia del coronavirus ha aumentado el número de niños reclutados y convertidos en niños soldados”, explica Andrés Conde, director de Save the Children, sobre un estudio que menciona que 337 millones de niños y niñas viven cerca de grupos armados y fuerzas gubernamentales que reclutan a menores de edad, lo que ha triplicado la cifra de hace tres décadas (99 millones en 1990).

El número de países en los que se recluta a infantes y en los que vive más de la mitad de los niños y niñas del mundo también aumentó a 39, registrando el número más alto en 30 años. Save the Children también constata un notable aumento en el número de infantes que viven en zonas de conflicto de alta intensidad (aquellos que genera más de mil víctimas al año), al pasar de 162 millones de niños y niñas en 2019 a 193 millones en 2020.

Cabe mencionar que, las niñas solo representan el 15% de los casos de reclutamientos infantiles forzados que son denunciados, ya que comúnmente son utilizadas para servir como espías, colocar minas y demás artefactos explosivos improvisados o actuar como kamikazes ya que es menos probable que llamen la atención.

“Su vulnerabilidad, su situación socioeconómica y su género también las hace susceptibles de sufrir abusos generalizados, incluida la explotación sexual”, añadió Conde.

El fin de las escuelas como espacios seguros

Las escuelas representaban un lugar seguro para los menores frente a la acción de los reclutadores; sin embargo, el cierre de estas ha dejado a los menores totalmente desprotegidos.

“Hemos identificado una fuerte conexión entre los esfuerzos por permitir que los niños y las niñas continúen su educación en tiempos de crisis y la reducción de las violaciones graves de los derechos de la infancia en conflicto. La falta de escolarización hace que los niños y las niñas corran más peligro de ser reclutados”, declaró Conde.

De acuerdo con una investigación realizada por Save the Children, la mayoría de los niños reclutados por grupos armados en el Sahel habían abandonado la escuela o no habían tenido acceso a la educación. “Y sabemos bien que una vez que los niños estén fuera de la escuela, suele ser difícil para ellos encontrar el camino de vuelta”.

“No nos podemos olvidar de la necesidad de incrementar la financiación para fortalecer los sistemas educativos y de protección de la infancia en las zonas afectadas por el conflicto”, explica el director de Save the Children.

El impacto en el tráfico de armas

Save the Children vincula el tráfico de armas internacional como uno de los principales factores que aumenta el uso de menores en conflictos bélicos. Por ello, solicitó regular y mejorar la transparencia de las transferencias de armas a países responsables de cometer grandes violaciones de derechos en contra de los infantes, incluyendo su reclutamiento y uso en conflictos.

Incluso, el informe de Global NET recordó el discurso del ex niño soldado congoleño Junior Nzita ante el Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 2015: “Luchamos con vuestras armas”.

Así como el caso del menor de Uganda, Innocent Opwonya, quien habló sobre sus días de entrenamiento con fuego real: “Nos llevaron a unos 60 niños, Dieciocho murieron en las dos primeras semanas de entrenamiento”.

Por último, Conde concluyo que “los niños y las niñas son el futuro de estos países y por ello es fundamental protegerlos de las atrocidades de la guerra y asegurar que puedan seguir con su educación para poder reconstruir sus países en paz”.

adn40, la noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap