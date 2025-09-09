Olga Cabrera y Lula Martín del Campo se unen en Marea para una noche de homenaje a la gastronomía mexicana

La cocina como un acto de memoria, identidad y celebración será el eje de la próxima edición de Viernes de Culto, el evento gastronómico creado por la chef Lula Martín del Campo en el restaurante Marea . La cita es el viernes 12 de septiembre a las 7:00 pm en Sinaloa 248, colonia Roma, y contará con la participación especial de Olga Cabrera, cocinera mixteca y fundadora de Tierra del Sol, restaurante reconocido con un Bib Gourmand en la Guía Michelin 2025.

Este encuentro rendirá homenaje a la gastronomía mexicana a través de un menú a la carta con seis platillos inéditos: tres diseñados por Lula Martín del Campo y tres por Olga Cabrera. El evento busca promover la colaboración entre chefs mexicanas que, como ellas, han hecho de la cocina un espacio para defender los saberes tradicionales y visibilizar el papel transformador de las mujeres en la cocina.

Marea: un templo para la cocina con causa

Desde su creación, Viernes de Culto ha sido mucho más que una cena temática. Es un proyecto que pone en valor la cadena de trabajo que hace posible la experiencia gastronómica: desde los pequeños productores hasta los comensales. En un ambiente relajado y festivo, el evento fusiona cocina de autor, música y cócteles, generando un espacio único de intercambio culinario.

Lula Martín del Campo, anfitriona de la noche, considera esencial este tipo de colaboraciones para nutrir la evolución de la gastronomía nacional: “Cocinar juntas es también construir juntas”, afirma.

Olga Cabrera: maíz, fuego y memoria

La invitada especial de esta edición es Olga Cabrera , una de las más importantes cocineras tradicionales de México. Originaria de Huajuapan, Oaxaca, ha basado su propuesta en la revalorización del maíz, los quelites, el chile y el frijol, ingredientes nativos que rescata desde el cultivo hasta el plato. A través de sus proyectos —como Masea Trigo y Maíz, Grano x Gramo y La Atolería—, Olga conecta los sabores con la historia y con el territorio.

Además de su trabajo en los fogones, Olga impulsa la educación como herramienta de transformación desde el Instituto Universitario Abraham Castellanos, una apuesta por fortalecer el futuro de la Mixteca.

Cocina oaxaqueña, tradición viva

Para esta noche especial, el menú será una experiencia sensorial en sí misma. Cada chef diseñó tres platillos con ingredientes de temporada y técnicas representativas de sus cocinas. Mientras Lula presentará su visión contemporánea, Olga llevará la esencia de la cocina oaxaqueña, en un diálogo entre el fuego antiguo y la creatividad actual.

Cada bocado será una historia compartida: del comal al plato, del recuerdo al presente.

Mujeres que cocinan con identidad

Esta edición también será un homenaje al liderazgo femenino en la cocina mexicana. Olga Cabrera y Lula Martín del Campo son referentes de una generación que ha abierto caminos para otras mujeres, reconociendo que cocinar con identidad también es hacer historia.

Su colaboración en Viernes de Culto es una invitación a encender el fuego propio y compartirlo, como se ha hecho siempre en las cocinas comunitarias de México.

