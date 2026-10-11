Ataque armado en refinería de Pemex deja dos heridos en Veracruz

Dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) resultaron lesionados luego de un ataque armado en la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, la noche del sábado 10 de octubre.

El ataque ocurrió en la portada norte de la refinería, una de las instalaciones estratégicas de Pemex, y de acuerdo con los primeros reportes, los dos trabajadores forman parte del equipo de vigilancia.

#Pemex informa que dos trabajadores resultaron lesionados en la portada norte de la refinería Minatitlán.



La empresa colabora con las autoridades competentes para la atención del caso.



Pemex continuará informando conforme se disponga de información verificada. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 11, 2026

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¿Qué dijo Pemex sobre el ataque a la refinería de Minatitlán?

En un breve mensaje, Pemex confirmó que dos trabajadores resultaron heridos y la empresa colabora con las autoridades competentes para la atención del caso y continuará informado sobre este caso conforme se disponga de información verificada.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron en un vehículo y se estacionaron justo en la portada para posteriormente disparar en varias ocasiones contra los guardias de seguridad y posteriormente huyeron.

Despliegan operativo tras ataque armado en refinería

Tras el ataque, elementos de la Guardia Nacional (GN), del Ejército Mexicano y ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz se desplegaron a la zona para realizar las averiguaciones, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

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