Los feminicidios son una triste realidad que vive México todos los días, un delito que acecha a las mujeres en cualquier parte, ya sea transporte público o la propia casa y aunque las autoridades presumen una reducción en el número de casos, las familias de las víctimas pueden asegurar lo contrario.

En entrevista para Azteca Noticias, Enrique Zúñiga, psicólogo y criminólogo, aborda el tema desde otra perceptiva, no el crimen, sino quien lo comete, es decir el feminicida, la mente detrás del hecho atroz y de decenas de víctimas.

“Un feminicida lo podemos ver desde un sentido común y es quien mata a una mujer, bajo diferentes contextos, pero al final por el mismo hecho de ser mujer. También está dentro de una categoría jurídica...”, dijo.

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¿Hay distintos tipos de feminicidas?

En el feminicidio que se lleva a cabo no hay un patrón concurrente y en el caso de los asesinos seriales muchas veces recae en las deficiencias de la autoridad que no logran detener al culpable desde el primer crimen.

La educación familiar en una persona violenta

De acuerdo con Enrique Zúñiga, la educación sí tiene que ver, pero no es determinante, pues si bien es cierto que dentro de la construcción de una persona hay influencias familiares también hay hechos sociales.

“Es importante, claro que sí, porque muchos de los feminicidios ocurren por personas que se conocen, o en los hogares, pero no es determinante”.

Enrique Zúñiga (Adriana Pacheco | Azteca Noticias )

¿Los feminicidas se arrepienten de lo que hicieron?

Enrique Zúñiga, autor de los libros ‘Crímenes Atroces’ y ‘La Pelea por los Infiernos’, y quien ha hablado con feminicidas para tratar de analizar su pensamiento, señala que el arrepentimiento es algo contextual porque muchos lo ven como “algo que tenían que hacer” y que “era necesario acabar con ella”. Esto sin importar “los años que se deban de comer de cárcel”.

Sin embargo, precisa que la prisión se vuelve un suplicio para ellos, pues la mayoría ya no llega a salir. Sobre la cuestión de la rehabilitación, pocos logran hacerlo, ya que hay algo en ellos que se rompe.

“Depende de cada persona, estructuralmente, en un sistema como lo son las prisiones no existe la reinserción, los casos que triundan son quieren quieren... aceptan que su destino es la cárcel, que se arrepienten, y cuando van creciendo se dan cuenta de lo que hicieron”, sentencia.

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