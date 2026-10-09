El periodista Hamurabi Huesca Manzano, director del portal informativo Pinotepa Comunica, fue asesinado durante un ataque armado en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, la tarde de este viernes 9 de octubre.

El homicidio fue condenado por medios de comunicación y colegas del gremio, quienes exigieron que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables.

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🚔⚠️ Asesinaron al periodista Hamurabi Huesca Manzano, director del portal Pinotepa Comunica, durante un ataque armado en su domicilio en Pinotepa Nacional, Oaxaca pic.twitter.com/HwCUyM1gkh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 10, 2026

¿Qué le pasó al periodista Hamurabi Huesca Manzano?

De acuerdo con los primeros reportes publicados este viernes, la agresión ocurrió en el barrio La Planta, en Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa de Oaxaca.

Los hechos se registraron en el cruce de la calle 9a Poniente y la 15 Sur; según la información difundida por medios locales, hombres armados atacaron al comunicador en su domicilio.

Hamurabi Huesca perdió la vida en el lugar, mientras que una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

¿Quién era Hamurabi Huesca Manzano?

Hamurabi Huesca Manzano era periodista independiente y fundador y director de Pinotepa Comunica, un portal digital dedicado a difundir información local y regional de Santiago Pinotepa Nacional y comunidades cercanas.

A través de esta plataforma, el comunicador compartía noticias de interés para los habitantes de la zona; de acuerdo con reportes de medios locales, el portal contaba con más de 50 mil seguidores en redes sociales.

Además de su trabajo informativo, Huesca Manzano se desempeñaba como taxista durante sus tiempos libres.

¿Cuántos periodistas asesinados en Oaxaca van este 2026?

El asesinato de Hamurabi Huesca Manzano ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad de quienes ejercen el periodismo en Oaxaca.

El 22 de julio de 2026, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar también fue asesinado en el municipio de San Pablo Etla; según los reportes publicados entonces, fue atacado a disparos mientras se encontraba en un puesto de comida.

Con el homicidio de Huesca Manzano, ambos casos figuran entre los asesinatos de periodistas reportados en Oaxaca durante 2026.

El asesinato del periodista Hamurabi Huesca Manzano en Pinotepa Nacional, Oaxaca, vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de quienes ejercen el periodismo en México; mientras las autoridades investigan el ataque, periodistas y comunicadores exigen justicia y el esclarecimiento de este homicidio.

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