Confirman muerte de estudiante de la Universidad de Guanajuato, Joan Francisco Díaz

Después de casi 10 días de haber sido reportado como desaparecido, el joven estudiante de la Universidad de Guanajuato, Joan Francisco Díaz Rodríguez, fue encontrado sin vida.

El estudiante fue reportado como desaparecido el pasado 29 de octubre en la capital de Guanajuato y su cuerpo fue localizado en el cauce del río Pastita el domingo 4 de octubre. La identidad del joven fue confirmada luego de una prueba genética, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

🚨 ¿Cómo luce el lugar? @Karhernam nos muestra la ubicación exacta dónde fue encontrado el cu3rp0 de Joan Francisco Díaz, estudiante de Guanajuato que había sido reportado como desaparecido.



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¿Cómo reaccionó la Universidad de Guanajuato?

A través de un comunicado, la Universidad de Guanajuato expresó su consternación y dolor por el fallecimiento de Joan Francisco Díaz y reiteró el respaldo y solidaridad a la familia del estudiante.

Asimismo señaló que dará seguimiento a este proceso, y mantendrá su disposición para brindar el apoyo que corresponda a la familia y la comunidad estudiantil.

Comunidad estudiantil se unió para buscar a Joan Francisco

Luego de que darse a conocer la desaparición, sus compañeros organizaron brigadas de búsqueda de manera voluntaria, empezando por los lugares que frecuentaba, sin éxito.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del joven no presentaba signos de violencia, pero será la Fiscalía del Estado quien esclarezca la causa oficial de la muerte.

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