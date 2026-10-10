En el punto de revisión “Estación Doctor”, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, miembros de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron mil 201 kilos de cocaína.

El producto iba oculto en el doble fondo de una camioneta Ford F-550 blanca, además de la droga, dos personas fueron detenidas, quienes viajaban en el vehículo.

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Autoridades federales encontraron cocaína en una camioneta

La Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora fue la encargada de informar sobre el decomiso ocurrido este sábado 10 de octubre.

Los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Nacional estaban realizando una revisión de rutina cuando se dieron cuenta del doble fondo en la caja de la camioneta.

Tras percatarse de ese detalle, decidieron realizar una inspección más detallada y al abrir el compartimiento, hallaron mil 201 kilogramos de polvo blanco distribuidos en paquetes.

Cocaína Sonora El aseguramiento de cocaína se produjo en San Luis Río Colorado, Sonora. (Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora)

La misma institución aseguró que enviarán el producto para realizar las pruebas químicas pertinentes y determinar con precisión el tipo de sustancia que incautaron en San Luis Río Colorado, Sonora.

Dos detenidos por aseguramiento de cocaína en Sonora

Dos personas fueron detenidas por este decomiso, los responsables y la camioneta quedaron a disposición de las autoridades federales.

Se avanzará con una carpeta de investigación para determinar el origen del producto y con qué cédula delictiva estarían relacionados los sujetos y la cocaína.

Este mismo punto de revisión ya había tenido un caso similar en 2025, cuando se hallaron 300 kilos de la misma sustancia. Por lo que “Estación Doctor” es ya un punto que presenta aseguramientos de droga constantes en el estado.

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