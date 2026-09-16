Emerson Rey: Claves del doble homicidio del influencer y su padre en Guerrero

Emerson Rey y su padre fueron asesinados a balazos, el pasado lunes 14 de septiembre, mientras ambos se encontraban en la comunidad de Tenexpa, en la Costa Grande de Guerrero.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, recibieron la alerta de detonaciones de arma de fuego, alrededor de las 14:00 horas y de inmediato se dirigieron a la zona, donde hallaron los cuerpos de dos hombres con múltiples impactos de bala.

De inmediato, elementos de la Fiscalía General del Estado comenzaron con las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos.

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¿Por qué mataron a Emerson Rey?

En una transmisión en vivo, Michael, el hermano del influencer, reveló que el posible móvil del crimen es una herencia familiar. El joven aseguró que había conflictos entre los familiares por una propiedad.

Emerson Rey y su padre salían del Ministerio Público de Tenexpa cuando fueron interceptados por sicarios que les dispararon en varias ocasiones.

¿De qué sirve el Grito de Independencia?

¿De qué sirve sentirse tan mexicano?

Si este país sigue llenándose de sangre.



Ayer, en Tenexpa, Guerrero, asesinaron al creador de contenido Emerson Rey y a su padre después de salir del Ministerio Público. Los atacaron a balazos en plena… pic.twitter.com/KzhbqqNVWT — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 16, 2026

Por esta razón, el hermano del influencer confesó que tiene miedo de también ser víctima de un ataque, por lo que pidió ayuda a las autoridades federales y estatales.

Crece número de influencers asesinados en 2026

El asesinato de Emerson Rey se da en un contexto preocupante en el que han aumentado los asesinatos de influencers en varias entidades del país.

Tan solo en lo que va del 2026, se han registrado hasta cuatro asesinatos de influencers en México, siendo el caso reciente el del creador de contenido César Gastélum, en Culiacán.

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